ЗМІ: У Киргизстані затримали найманку, яка воювала на Донбасі

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Вівторок, 12 вересня 2017, 02:32

У Бішкеку при спробі пройти в будівлю Верховного суду Киргизстану затримана росіянка, яка була снайпером бойовиків на Донбасі.

Про це, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомляє ІА "24. kg".

За їхніми даними, при собі у затриманої були патрони від снайперської гвинтівки Драгунова.

"Затримання проводили співробітники Служби з протидії екстремізму і незаконної міграції Первомайського РВВС. Вони ж з'ясовують цілі, з якими снайпер прибула в Киргизстан. Відомо, що затримана є громадянкою Російської Федерації. Сьогодні Первомайський районний суд обирає запобіжний захід затриманій", - повідомило джерело.

 
24.kg
 

За даними видання For.kg, щодо жінки порушено кримінальну справу за статтею "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв"

Теми: Донбас тероризм
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