В Кыргызстане задержали наемницу, воевавшую на Донбассе – СМИ

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Вторник, 12 сентября 2017, 02:32

В Бишкеке при попытке пройти в здание Верховного суда Кыргызстана задержана россиянка, которая была снайпером боевиков на Донбассе.

Об этом,  ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщает ИА "24. kg".

По их данным, при себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.

"Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Первомайского РОВД. Они же выясняют цели, с которыми снайпер прибыла в Кыргызстан. Известно, что задержанная является гражданкой Российской Федерации. Сегодня Первомайский районный суд избирает меру пресечения задержанной", — сообщил источник.

 
24.kg
 

По данным издания For.kg, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"

Темы: Донбасс терроризм
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