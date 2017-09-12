Держвиконавці віддають "нагору" частину мільйонних премій – ЗМІ

Державні виконавці, які отримали мільйонні премії, виписують довіреності на доступ до своїх рахунків, що може свідчити про схему відкатів з винагород.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналісти з'ясували, що перед тим, як отримати багатомільйонні премії, співробітники виконавчої служби синхронно писали довіреність на доступ до їхнього зарплатного рахунку на ім’я маловідомої їм особи.

Лише після довіреності держвиконавці отримували свої премії. За спробу уникнути поділу грошей, позбавляли роботи.

Відзначається, що 9 грудня 2016 року, в день подання заяви на отримання винагороди, щонайменше 2 державних виконавці одночасно видали довіреність з правом зняття частини коштів з їхніх рахунків чоловіку на ім’я Микола Лисенко.

Документи були видані в один день, на однаковий, тримісячний строк, і були завірені в одного й того ж нотаріуса.

Андрій Назаровець просив та отримав на рахунок 14 мільйонів винагороди за стягнення ним 710 мільйонів боргу з державної "Укрзалізниці" в інтересах ПУМБу Ріната Ахметова і Таскомбанку бізнесмена Сергія Тігіпка.

14 мільйонів премії він заробив лише за 2 дні виконання своїх обов’язків.

Назаровець запевняє, що винагороду отримав у повному обсязі, а от факт написання довіреності на ім’я Лисенка коментувати відмовляється.

"Я отримав усю суму. Мені прийшли всі кошти нам мій зарплатний рахунок. Якесь доручення… я щось давав, але ніхто нічого не знімав. Я своїми коштами сам користуюсь. Не маю ні до кого претензій. Я не знаю, коли, що, кому… Зі своїми людьми я сам розбираюсь, і сам маю право розпоряджатися своїм майном і своїми коштами на свій розсуд. Без коментарів. Я не буду говорити, хто мої довірені люди. Я можу дати довіреність на дружину, на брата, на кума, свата. Можливо, це (Лисенко, – ред.) більше, ніж знайомий. Без коментарів", - сказав Назаровець.

Інший держвиконавець Максим Борейко претендував на винагороду менше мільйона.

Довіреність він видав в один день з Назаровцем, однак за тиждень, майже одночасно з фактичним отриманням своєї винагороди, Борейко через іншого нотаріуса анулював довіреність на ім’я Лисенка.

Невдовзі Борейко був звільнений з Мінюсту.

"Наші гроші з Денисом Бігусом" відзначають, що це свідчить про те, що Борейко відмовився ділитися своєю винагородою.

Спершу телефоном він погодився зустрітися з журналістами та поговорити про виплату винагороди і довіреність, але невдовзі перестав брати слухавку.

Він лише сказав, що про Миколу Лисенка, якому видав довіреність, фактично нічого не знав.

За даними журналістів, за схемою, держвиконавці, передають нагору 70% премій.

У Мінюсті існування будь-яких відкатів заперечують і закликають журналістів не рахувати чужих грошей.

"Нонсенс! Ви отримали кошти, чого ви маєте віддавати їх нагору? Якщо є такі прохання (про відкати – ред.), то є правоохоронні органи – хай вони цим займаються", - сказав заступник міністра юстиції Сергій Шкляр.

Як відомо, норма про те, що держвиконавці мають право на отримання 2% винагороди від суми стягнутого ними боргу, запрацювала в жовтні 2016 року.

У проекті постанови Кабміну, яка регулює розмір винагороди держвиконавцям, від початку були граничні обмеження суми, однак вони зникли з тексту напередодні прийняття урядом.

Наприкінці серпня 2017 року, після публікації цьогорічних винагород держвиконавцям, Кабмін все ж встановив верхню межу "премій" – 308 тисяч гривень в одні руки за одне стягнення.

Водночас "Наші гроші з Денисом Бігусом" відзначають, що і на такій сумі можна мати непогані відкати. Бо якщо до виконання одного стягнення залучені кілька державних виконавців, то кожен з них може отримати по 308 тисяч гривень, а на всіх за раз можна розподілити ті ж 2% від суми стягнення.

Як відомо, раніше "Українська правда" повідомляла, що лише за два місяці 2017 року 8 держвиконавців Міністерства юстиції отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.