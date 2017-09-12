Прокуратура хоче арешту майна екс-заступника Захарченка

630 переглядів
Вівторок, 12 вересня 2017, 13:36

Генеральна прокуратура звернулася з клопотанням до суду щодо арешту виявленого майна колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка.

Про це на брифінгу у  вівторок заявив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Було вилучено 200 тисяч доларів, три кілограми золота, ювілейні монети в колишнього високопосадовця – колишнього заступника міністра внутрішніх справ. Наразі суд вирішує питання арешту цього майна", – сказав він.

Водночас він додав, що за останні два місяці суд арештував майже 7 мільйонів доларів високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.

"Якщо говорити про проведену роботу останніх двох місяців щодо виявлення майна колишніх високопосадовців – вилучено майже 7 мільйонів доларів – не говорячи про інші цінності. На сьогоднішній день на них накладено арешт", – сказав Горбатюк.

Роман Кравець, УП

Теми: Янукович Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа Януковича і К°: ГПУ вилучила золото, гроші, документи 12 вересня 2017, 11:37
Казначейство підтвердило, що "гроші Януковича" пішли аграріям 8 вересня 2017, 15:44
Адвокати Януковичів запевняють, що в ЄС нічого не "заморожено" 8 вересня 2017, 09:55
powered by lun.ua
Головні новини
МЗС РФ кричить, що Україна встановлює "насильницький мовний режим"
Курченко експортує з РФ металопродукцію, вироблену в ОРДЛО
Штаб АТО: Бойовики практикують одночасний обстріл кількох пунктів
Бойовики утримують журналіста Васіна без можливості будь-якого спілкування
Усі новини
їжа

Що готувати у вересні: рецепти страв із сезонних продуктів

Азія

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією