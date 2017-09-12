Прокуратура хоче арешту майна екс-заступника Захарченка
Генеральна прокуратура звернулася з клопотанням до суду щодо арешту виявленого майна колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка.
Про це на брифінгу у вівторок заявив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Було вилучено 200 тисяч доларів, три кілограми золота, ювілейні монети в колишнього високопосадовця – колишнього заступника міністра внутрішніх справ. Наразі суд вирішує питання арешту цього майна", – сказав він.
Водночас він додав, що за останні два місяці суд арештував майже 7 мільйонів доларів високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.
"Якщо говорити про проведену роботу останніх двох місяців щодо виявлення майна колишніх високопосадовців – вилучено майже 7 мільйонів доларів – не говорячи про інші цінності. На сьогоднішній день на них накладено арешт", – сказав Горбатюк.
Роман Кравець, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.