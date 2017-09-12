Прокуратура хочет ареста имущества экс-заместителя Захарченко

Генеральная прокуратура обратилась с ходатайством в суд об аресте обнаруженного имущества бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка.



Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.



"Было изъято 200 тысяч долларов, три килограмма золота, юбилейные монеты у бывшего чиновника – бывшего заместителя министра внутренних дел. Сейчас суд решает вопрос ареста этого имущества", – сказал он.



При этом он добавил, что за последние два месяца суд арестовал почти 7 миллионов долларов высокопоставленных чиновников времена президентства Виктора Януковича.



"Если говорить о проведенной работе последних двух месяцев по выявлению имущества бывших высокопоставленных чиновников – изъято почти 7 миллионов долларов – не говоря о других ценностях. На сегодняшний день на них наложен арест", – сказал Горбатюк.



Роман Кравец, УП