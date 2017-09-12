Більше ста "посадовців та силовиків" з ОРДЛО судитимуть заочно

Слідчими управлінь СБУ у Луганській та Донецькій областях протягом 2017 року завершено досудове слідство стосовно 132 "силовиків та посадовців" терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Серед сепаратистів, звинувачених СБУ в скоєнні злочинів проти національної безпеки України, тридцять п’ять так званих "високопосадовців" самопроголошених республік, зокрема "міністри", "заступники міністрів", "депутати", "керівництво банківських установ", "глави адміністрацій", "командири військових та воєнізованих підрозділів"", – пояснили у відомстві.

У повідомленні також зазначається, що в Донецькій області велися розслідування щодо низки посадовців так званої "ДНР", зокрема, так званих "міністра мнс", "міністра доходів та зборів", "міністра юстиції", "міністра закордонних справ", "міністра та заступника міністра транспорту", "міністра спорту", "міністра культури", "голови центрального республіканського банку".

"На Донеччині слідчими СБ України скеровано до суду обвинувальний матеріал стосовно ватажка терористичного угруповання "Спарта" на прізвисько "Жога" (Володимир Жога – УП)", – повідомляє прес-служба, пояснюючи, що останній почав керувати бойовиками після загибелі попереднього "командира" Мотороли.

На Луганщині до суду направлені обвинувальні матеріали стосовно "начальника управління інфраструктури та дорожнього господарства міністерства інфраструктури та транспорту", "в.о. міністра" та "заступника міністра" фейкового "міністерства інфраструктури та транспорту" так званої "ЛНР".

"Посадовцям "ДНР/ЛНР" інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України", – зазначають у СБУ.

Правоохоронці також зазначають, що правопорушникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, їх оголошено в розшук та буде заочно засуджено.

7 вересня повідомлялось, що Донецька прокуратура оголосила підозру командиру так званого загону "Легіон" та "депутату" терористичної організації "ДНР" з позивним "Француз".