Бойовики обрали заміну "Моторолі"

Бандформування ОРДО "Спарта" після ліквідації його ватажка з Росії Арсенія Павлова "Мотороли" очолив Володимир Жога з позивним "Воха".

У мережі вже з'явилися відеозаписи з "першим заступником" батальйону бойовиків ОРДО "Спарта", який очолив бандформування, передає Уніан.

За словами 23-річного "Вохи", у нього була домовленість з "Моторолою" про те, що за необхідності він замінить на посту ватажка "Спарти".

Жога заявив, що "керівництво" призначило його командиром батальйону бойовиків фактично відразу після знищення "Мотороли".

На відміну від "Мотороли", який приїхав з Росії воювати в Україні, Жога - місцевий. Судячи з його профіля в соціальних мережах, Жога родом з Донецької області. У мережі зазначений Донецьк. Там же викладені його численні фотографії з ще довоєнного життя.

З "Моторолою"

Також в цій же сомережі УП знайшла його фото, зроблені вже під час АТО. З них видно, що Жога воював в районі Широкиного біля узбережжя Азовського моря. Крім того, схоже, що він також атакував сили АТО в ДАПі.

на узбережжі Азовського моря

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків ОРДО Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.