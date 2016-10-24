Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обрали заміну "Моторолі"

Понеділок, 24 жовтня 2016, 08:46

Бандформування ОРДО "Спарта" після ліквідації його ватажка з Росії Арсенія Павлова "Мотороли" очолив Володимир Жога з позивним "Воха".

У мережі вже з'явилися відеозаписи з "першим заступником" батальйону бойовиків ОРДО "Спарта", який очолив бандформування, передає Уніан.

За словами 23-річного "Вохи", у нього була домовленість з "Моторолою" про те, що за необхідності він замінить на посту ватажка "Спарти".

Жога заявив, що "керівництво" призначило його командиром батальйону бойовиків фактично відразу після знищення "Мотороли".

На відміну від "Мотороли", який приїхав з Росії воювати в Україні, Жога - місцевий. Судячи з його профіля в соціальних мережах, Жога родом з Донецької області. У мережі зазначений Донецьк. Там же викладені його численні фотографії з ще довоєнного життя.

З
З "Моторолою"

Також в цій же сомережі УП знайшла його фото, зроблені вже під час АТО. З них видно, що Жога воював в районі Широкиного біля узбережжя Азовського моря. Крім того, схоже, що він також атакував сили АТО в ДАПі.

на узбережжі Азовського моря
на узбережжі Азовського моря
 

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків ОРДО Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. 

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: