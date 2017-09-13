Київ вимагає розслідувати кожен постріл бойовиків ОРДЛО

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Середа, 13 вересня 2017, 13:21

Київ закликав розслідувати кожне порушення режиму "тиші", здійснене бойовиками ОРДЛО.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"За підсумками скайп-зустрічі підгрупи з безпеки. Українська сторона закликала РФ і ОРДЛО дотримуватися взятих на себе зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню", - написала вона.

"Ми зажадали, щоб кожен випадок порушення режиму припинення вогню з боку ОРДЛО був розслідуваний, а винні - публічно покарані", - додала Оліфер.

Вона зазначила, що "під загрозою зриву знаходяться основні цілі шкільного перемир'я - безпека дітей під час навчального року".

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Згідно з інформацією штабу АТО, за добу 12 вересня бойовики в зоні проведення АТО на Донбасі 27 разів відкривали вогонь, при цьому після 18:00 вони істотно збільшили число обстрілів українських позицій.

Українська правда

Теми: Київ Донбас АТО
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