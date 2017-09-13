Глава МинВОТ задекларировал покупку машиноместа за 300 тысяч

Министр по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадим Черныш внес в декларацию приобретение в 2017 году места для парковки автомобиля стоимостью 295 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Согласно предоставленной Чернышом информации, машиноместо расположено в Киеве и имеет площадь 12,2 квадратных метра. Оно было приобретен 7 сентября 2017.

Продавцом недвижимости выступает ООО "Укрбуд Девелопмент".

Вадим Черныш фото www.rbc.ua

Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции не нашло оснований для привлечения Черныша к административной или уголовной ответственности за его декларацию. НАПК пришло к выводу, что задекларированные активы чиновника соответствуют данным, полученным из других источников, их оценка верна, конфликта интересов нет.

После своего назначения на эту должность 14 апреля 2016 министр задекларировал 326 тысяч гривен дохода в 2015 году. Также он указал в декларации свой автомобиль Mercedes ML-350 2008 года выпуска, а также машину семьи - Chevrolet Aveo 2015 г.в.

Евгений Кизилов, УП