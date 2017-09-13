Проти Луценка відкрили провадження за пости у Facebook
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала проти Генерального прокурора Юрія Луценка дисциплінарне провадження.
Про це свідчить рішення члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Анатолія Коваленка, датоване 7 серпня 2017 року, яке "Українській правді" передали ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко.
Також за аналогічним фактом КДКП веде провадження й проти Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Згідно з самою дисциплінарною скаргою, Луценку та Матіосу ставиться в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості. Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.
Як відомо, проти Анатолія Матіоса відкрито ще одне дисциплінарне провадження.
Українська правда
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