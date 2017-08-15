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Проти Матіоса відкрили дисциплінарну справу за лайку в соцмережі – TI

Вівторок, 15 серпня 2017, 16:38

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження стосовно головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це повідомляє у Facebook українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency International.

"За зверненням ТІ Україна відкрито дисциплінарне провадження проти Головного військового прокурора", - зазначають в організації.

Згідно з її інформацією, 25 травня 2017 року Матіос на своїй сторінці у Facebook розмістив у загальному доступі інформацію з використанням нецензурної лексики. З огляду на це "ТІ Україна" звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з дисциплінарною скаргою про неналежну поведінку головного військового прокурора.
"Адже це є порушенням вимог статті 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів", - наголошують антикорупціонери.

Ймовірно, йдеться саме про цей пост Матіоса.

Крім того, кажуть активісти, журналіст Aleksei Bobrovnikov 23 червня 2017 року публічно повідомив про те, що Анатолій Матіос пропонував йому 10 000 доларів за підготовку журналістського сюжету про хід розслідування у кримінальному провадженні у вигідному для себе світлі.

"Це є порушенням вимог статей 16, 21, 28 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів", - нагадали в ТІ.

Українська правда

Теми: Матіоскорупціяпрокуратураfacebook
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