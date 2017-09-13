Чубаров: Україна проситиме про екстрадицію Чийгоза

Україна проситиме про екстрадицію засудженого в анексованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров.

"Ми з адвокатами вже збудували подальший план, як рятувати Ахтема Чийгоза, як звільнити інших політичних в'язнів", - заявив він на мітингу в підтримку Чийгоза в середу в Києві.

Разом з тим, він визнав, що рішення - за президентом РФ.

"Здійснюючи правові кроки, подаючи апеляцію і рухаючись до Європейського суду з прав людини, ми одночасно будемо намагатися примусити Росію екстрадувати, повернути Ахтема Чийгоза до України", - заявив Чубаров.

Він зазначив, що для цього є всі підстави. За його словами, те, що у вироку "Верховний суд" анексованого Криму змушений був назвати Чийгоза громадянином України, дає певний шанс і механізм задіяти вказаний інструмент.

11 вересня т.зв. "Верховний суд" анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

Чийгоз був затриманий 29 січня 2015 року в Криму за підозрою в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року, фактично - за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею кримського парламенту, коли мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

Президент України Петро Порошенко заявив, що вирок Чийгозу є черговим вироком Російській Федерації, яка на міжнародному рівні визнана окупантом.

Міністр юстиції України Павло Петренко під час зустрічей в Раді Європи порушить питання, що стосуються українських політв'язнів в Росії і окупованому нею Криму, а також винесення т.зв. владою Криму незаконного вироку Чийгозові.

Інтерфакс-Україна