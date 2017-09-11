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Окупанти дали Чийгозу 8 років колонії суворого режиму

Понеділок, 11 вересня 2017, 11:19
Окупанти дали Чийгозу 8 років колонії суворого режиму

Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Про це в Twitter повідомив адвокат Микола Полозов.

"Сьогодні російський суд в Криму визнав Ахтема Чийгоза громадянином України і виписав йому 8 років колонії суворого режиму", - написав він.

За словами адвоката, захист разом з урядом України буде домагатися звільнення Чийгоза.

"Вирок Ахтему Чийгозу – це вирок всьому кримськотатарському народу. Кожен з вас отримав сьогодні 8 років колонії", - цитує Полозова "Крим. Реалії".

Він додав, що сам Чийгоз "не зломлений, він залишився вірним своєму народові".

Після виступу Полозова люди почали скандувати "Ахтем, ми з тобою!" 

Як відомо, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, Полозов висловив припущення, що Чийгоза посадять на 6-7 років.

На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватимуть цей факт у політичних торгах". Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКриманексіяправа людини
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