НАБУ затримало депутата Київради Сергія Кримчака

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Середа, 13 вересня 2017, 23:45

Детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака.

Про це "Украінській правді" повідомили співрозмовники в оточенні Кримчака.

Факт затримання підтвердили і в НАБУ.

За інформацією УП, вдень у Кримчака пройшли обшуки, а ввечері він був затриманий.

Кримчака підозрюють у земельних махінаціях.

 
Фото - з сайту політика

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака. 

Українська правда

Теми: НАБУ Київ
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