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НАБУ задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака

Среда, 13 сентября 2017, 23:45

Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

Об этом "Украинскому правде" сообщили собеседники в окружении Крымчака.

Факт задержания подтвердили и в НАБУ.

По информации УП, днем ​​у Крымчака прошли обыски, а вечером он был задержан.

Политика подозревают в земельных махинациях.

 
Фото с сайта Крымчака

Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" - Сергея Крымчака.

Украинская правда

Темы: НАБУКиев
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