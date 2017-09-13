НАБУ задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака
Среда, 13 сентября 2017, 23:45
Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.
Об этом "Украинскому правде" сообщили собеседники в окружении Крымчака.
Факт задержания подтвердили и в НАБУ.
По информации УП, днем у Крымчака прошли обыски, а вечером он был задержан.
Политика подозревают в земельных махинациях.
Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" - Сергея Крымчака.
Украинская правда