ЄП закликав запровадити санкції проти "списку Магнітського"

467 переглядів
Четвер, 14 вересня 2017, 06:11

Європарламент прийняв резолюцію про боротьбу з корупцією, в якій, зокрема, закликав Раду ЄС запровадити персональні санкції проти 32 фігурантів "списку Магнітського".

Про це пише DW.com.

За документ проголосували 578 депутатів, проти - 19, ще 68 - утрималися. Депутати пропонують заборонити фігурантам списку в'їзд в країни Євросоюзу і заморозити їхні європейські активи.

"Список Магнітського", названий у пам’ять про померлого в московському СІЗО аудитора, був прийнятий Конгресом США в кінці 2012 року, пізніше він був розширений.

Документ передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини.

Європарламент схвалив список з 32 фігурантів ще в 2014 році і відтоді неодноразово закликав ЄС запровадити санкції проти них.

Як повідомлялося, в тій же резолюції Європарламенту щодо корупції міститься заклик розслідувати недавні дані про можливий підкуп владою Азербайджану європейських політиків.

Теми: санкції Європарламент Росія права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ООН: з 2014 року Росія втратила через санкції $55 млрд 13 вересня 2017, 19:20
Bloomberg: У РФ можуть створити новий держбанк, щоб обійти санкції США 13 вересня 2017, 02:33
Глава МЗС Німеччини: санкції проти Росії слід скасовувати поступово 12 вересня 2017, 09:20
powered by lun.ua
Головні новини
США за розміщення миротворців на Донбасі, в т.ч. на кордоні з РФ
"Шахтар" переміг "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонів
НАБУ затримало депутата Київради Сергія Кримчака
Нацбанк продовжує знижувати офіційну гривню
Усі новини
З перших вуст

Що хотів сказати автор? Сергій Жадан, "Інтернат"

здоров'я

Вчені більше не хочуть розділяти психічне та фізичне здоров'я