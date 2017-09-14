В Одесі госпіталізували 2 людей через вибух гранати

В Одесі під час конфлікту між групою чоловіків на вул. Люстдорфська дорога кинули гранату, двох потерпілих госпіталізували.

Про це "Українській правді" повідомили в поліції Одещини.

На запитання, скількох людей госпіталізували через вибух, у поліції відповіли: "Двоє чоловіків доставлено до лікарні. Одного відпустили, одного залишили".

Місце вибуху гранати в Одесі фото поліції

Місце вибуху гранати в Одесі фото поліції

Водночас у Facebook поліцейські зазначають, що о 00:40 четверга невідомий повідомив поліції, що на вул. Люстдорфська дорога вибухнула граната.

"На мiсце подiї прибула слiдчо-оперативна група, вибухотехніки та керiвництво ГУНП в Одеськiй областi. Попередньо встановлено, що мiж групою чоловiкiв стався конфлiкт. Один з них дiстав предмет схожий на гранату та кинув в сторону опонентiв", - йдеться у повідомленні.

З місця події вилучили чеку вiд гранати та осколки.