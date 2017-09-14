На Херсонщині затримали 8 іноземців з арсеналом зброї

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Четвер, 14 вересня 2017, 12:51

Правоохоронці затримали у Херсонській області вісьмох іноземців з арсеналом зброї, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу.

Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

За її даними, під час обшуку в рамках розслідування розбійного нападу в одному із домоволодінь села Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області правоохоронці затримали 8 уродженців іноземних держав.

У них вилучили саморобний вибуховий пристрій, 6 гранат, автомат Калашнікова, дві гвинтівки, одна з яких снайперська, та чотири пістолети. Також під час обшуку були знайдені тепловізори, прилади нічного бачення, військова форма, балаклави та "отримані злочинним шляхом" 36 тисяч доларів.

"Також у затриманих виявлені особисті документи, які викликають сумнів у справжності", - зазначають у відомстві.

До участі у викритті зловмисників, окрім працівників карного розшуку, були залучені бійці підрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

 
 
 

Українська правда

Теми: надзвичайна подія Херсонська область кримінал
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