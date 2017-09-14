Противник трохи знизив активність у секторі "М" – штаб АТО

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Четвер, 14 вересня 2017, 13:23

На маріупольському напрямку бойовики дещо знизили активність, однак продовжують порушувати режим тиші.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На маріупольському напрямку ворожа активність дещо знизилася. Водночас противник, як і раніше, неодноразово порушував режим тиші на півдні (ділянка фронту Гнутове – Широкине). Також по одному ворожому обстрілу сталося на КПВВ "Мар’їнка" та у Старогнатівці", – розповів полковник.

"Здебільшого окупанти стріляли в темну пору доби. Українські війська двічі відкривали вогонь у відповідь" – зазначив Мотузяник.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 9 ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку основними "гарячими точками" 13 вересня були Зайцеве та Авдіївка.

"Бойовики активізувалися після 17 години, і застосовували здебільшого стрілецьку зброю. Водночас в Авдіївці та на позиції "шахта Бутівка" українські війська відкривали вогонь у відповідь", – зазначив Мотузяник.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 13 ворожих обстрілів.

На луганському напрямку, противник здійснив три обстріли українських позицій, причому один з них був мінометним. Ці інциденти сталися в Станично-Луганському районі та селищі Кримське.

Мотузяник підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення в Авдіївці під час ворожого обстрілу.

Українська правда

Теми: АТО
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