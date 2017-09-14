Прокурора, який давав хабар у 10 тис. доларів, оштрафували на 12 тис. грн

Суд Львова оштрафував на 12 тисяч гривень прокурора з Дрогобича Руслану Курлятович, яка намагалась дати поліцейському хабар у 10 тисяч доларів.

Про це повідомляють "Наші гроші".

За даними видання, 8 вересня 2017 року Шевченківський районний суд Львова оштрафував прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури Руслану Курлятович на 12,7 тисяч гривень за cпробу дати хабар у розмірі 10 тисяч доларів начальнику міжрайонного відділу №2 у місті Пустомити Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції України.

Також повідомляється, що дати хабар Курлятович намагалась за "виведення її з-під підозри" у кримінальному провадженні про заволодіння майном ТОВ "ЛюксорЦентрТорг", за інформування її про хід досудового розслідування та за можливість впливати на свідків.

"Для того, щоб не фігурувати у цій справі, Руслана Курлятович 12 червня особисто зателефонувала начальнику пустомитівського відділу, який проводив слідчі дії, та домовилась про особисту зустріч. В свою чергу поліцейський в той самий день написав заяву про факт телефонної розмови та погодився на проведення "негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування неправомірної діяльності", - пише видання.

В публікації зазначається, прокурора було затримано 17 червня, коли вона намагалася передати частину обумовленої суми оперативникам – 5 тисяч доларів США. Іншу частину вона мала передати за кілька днів.

"Цікаво, що відразу після затримання Прокуратура Львівської області відкрила проти колеги кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), що передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Натомість, в суді дії обвинуваченої перекваліфікували за ч.1 цієї ж статті, яка передбачає інше покарання – штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк", - зазначає видання.

Суд обрав для неї покарання у вигляді штрафу, врахувавши "щире каяття" , а також те, що вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, має на утриманні двох малолітніх дітей, станом на даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Вилучені під час затримання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди віддали у власність держави.

Українська правда