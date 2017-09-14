Кримський татарин, якого знайшли побитим, піде на судмедекспертизу

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Четвер, 14 вересня 2017, 23:03

Кримчанин Ренат Параламов, якого виявили 14 вересня на автовокзалі Сімферополя зі слідами побоїв, проходитиме судмедекспертизу.

Про це сайту Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов.

"Ми братимемо направлення на судово-медичну експертизу, проходитимемо експертизу, подивимося, що вона покаже. У лікарні йому вже надали допомогу, жодних серйозних ушкоджень у нього немає", – сказав адвокат.

Як повідомляє Крим.Реалії, Курбедінов разом із Параламовим попрямували в російський Залізничний райвідділ поліції за довідкою на проведення судмедекспертизи.

Курбедінов також додав, що кримчанина катували з метою підписати якісь протоколи.

Інших подробиць адвокат не повідомляв.

Родичі й адвокати кримчанина Рената Параламова, якого знайшли 14 вересня на автовокзалі Сімферополя після того, як напередодні його відвезли в невідомому напрямку люди в масках, повідомили, що Параламова сильно побили – "до нерухомого стану".

Пізніше один із адвокатів Параламова Рустем Кямілев повідомив, що побитий кримчанин перебуває в міській лікарні №6 Сімферополя.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

Адвокат припустив, що "огляд" може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури в Криму поки що ситуацію не коментують.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".

Теми: Крим кримські татари
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