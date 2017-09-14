У Сімферополі знайшли побитим зниклого після обшуку кримського татарина

Кримський татарин Ренат Параламов, якого 13 вересня після обшуку відвезли в невідомому напрямку окупанти, знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Про це пише низка кримських видань.

За інформацією "Крим.Реаліі", Параламова побили "до нерухомого стану".

Повідомляється, що зараз двоюрідний брат Параламова Раім Адільшаєв разом з адвокатом Емілем Курбедіновим та іншими людьми намагаються оформити потерпілого в лікарню і зняти побої, проте в кримській клінічної лікарні імені Семашка в Сімферополі відмовилися прийняти побитого.

Як повідомляє "15 хвилин", близько 13:00 четверга Параламов подзвонив рідним з невідомого номера і сказав, що знаходиться в Сімферополі на автостанції "Східна".

"Він подзвонив сам з невідомого номера і повідомив, що він знаходиться на автостанції "Східна", його там скинули... Він був психологічно пригнічений, емоції зашкалювали, щось страшне з ним витворяли. Його катували електричним струмом, били жорстоко... Не виключено, що це майбутній інвалід", - розповів виданню адвокат Маммет Мамбетов.

За його словами, зараз Параламов практично не говорить, знаходиться в стані шоку.

"На це повинні адекватно відреагувати все правозахисники і всі, кому не байдужа дана ситуація. Це справжнє беззаконня", - додав він.

Як повідомлялося, російські силовики 13 вересня провели обшук у будинку Рената Параламова в кримському селищі Нижньогірський та затримали його. Як повідомляли місцеві активісти, Параламова звинувачують у тероризмі.

За словами очевидців, затримували Параламова люди в масках без розпізнавальних знаків на формі.

Куди повезли кримчанина, було невідомо.