Суд переніс обрання запобіжного заходу Лавриновичу на п’ятницю

Печерський райсуд Києва переніс розгляд питання про обрання запобіжного заходу екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу на 15 вересня.

Відповідне рішення суд ухвалив у зв’язку з неявкою адвоката.

Натомість у прокуратурі заявили про намір ініціювати призначення державного захисника у разі неявки завтра адвоката Лавриновича.

Генеральна прокуратура просить суд обрати Лавриновичу запобіжний захід у вигляді арешту.

Прокуратура підозрює Лавриновича у вчиненні дій, направлених на захоплення державної влади, вчиненого за змовою.

Напередодні Олександр Лавринович після допиту у ГПУ, який тривав дві з половиною години, заявив журналістам, що "не почув нічого нового", і додав, що не бачить у своїх діях зі зміни Конституції 2010 року нічого незаконного.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявив, що Лавринович є співучасником "конституційного перевороту".

Олександру Лавриновичу та Віктору Януковичу інкримінують повернення до Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною.

Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента.

Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.

Радіо Свобода