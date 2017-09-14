Стало відомо, коли суд спробує арештувати Лавриновича

Суд розгляне клопотання про арешт колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича у четвер, 14 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

За її даними, слухання призначене на 17:00 у Печерському районному суді Києва.

У ГПУ нагадали, що Лавринович підозрюється у "діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

Як повідомлялося, 13 вересня міністру часів Януковича вручили копію клопотання прокуратури про його арешт.

При цьому Лавринович заявив, що не має наміру виїжджати з України.

Українська правда