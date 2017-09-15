Порошенко про прихід СБУ до "Української правди": Це неприпустимо

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 10:11

Президент Петро Порошенко вважає неприпустимими претензії Служби безпеки України до інтернет-видання "Українська правда".  

Про це він заявив перед початком форуму YES у Києві.

На запитання кореспондента, навіщо СБУ прийшла до "Української правди", він відповів находу:  

"Я Вам обов’язково відповім… Я думаю, що це категорично недопустимо".

Як відомо, 14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій лист, який містить вимогу видалити січневу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу.

На думку спецслужби, цей матеріал розголошує державну таємницю, оскільки містить дані про державну програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2020 року.

СБУ, за законом, підпорядковується президенту.

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Теми: Порошенко ЗМІ СБУ
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