Порошенко пропонує друзям деокупації Криму єднатися

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 10:49

Президент України Петро Порошенко пропонує країнам, які виступають проти анексії Криму Російською Федерацією, об'єднати зусилля.

Про це він сказав у своєму виступі на початку зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) у Києві 15 вересня.

"Я запропонував розробити міжнародний механізм для відновлення українського суверенітету в Криму. Ми говорили про поступовий мирний спосіб витиснути Росію з Криму. І ми покладаємося на інструмент міжнародних правових санкцій – судів, арбітражів…", – сказав Порошенко.

Порошенко на зустрічі YES-2017
Порошенко на зустрічі YES-2017
Роман Кравець, УП

Він нагадав, що Генасамблея  ООН визнала Росію окупантом.

"Ми маємо координовану й націлену підтримку наших партнерів у всьому світі", – зазначив український лідер.  

"Я хотів би сьогодні запропонувати ідею створення міжнародних друзів деокупації Криму для того, щоб скоординувати спільні дії. Я планую обговорити цей почин докладно в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН", – повідомив Порошенко.

Він наголосив: "Світ увійшов у нову фазу боротьби за світовий лад. Якщо ми зазнаємо поразки, це означатиме, що світ стане інакшим, Європа стане інакшою… Це не буде світом демократії, якщо ми програємо цю битву".

Крім того, свій виступ на відкритті конференції YES президент завершив словами "Побачимося наступного року в Ялті".

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: Крим Порошенко Росія анексія світ
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