Порошенко на форумі YES розпитував Садового про Саакашвілі

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 11:52

На форумі YES у Києві президент Петро Порошенко запитував мера Львова Андрія Садового щодо ситуації з Міхеілом Саакашвілі.

Про це Садовий розповів Українській правді.

За його словами, вони зустрілися з президентом у кулуарах форуму.

"Це була зустріч, яка звично відбувається в рамках форуму. Це не була годинна розмова, це була розмова в присутності інших людей", - зазначив Садовий.

Мер повідомив, що Порошенко запитував його про Міхеіла Саакашвілі, однак відмовився розповідати деталі розмови.

"Він мене питав на цю тему, я йому дав відповіді", - зазначив він.

На уточнення, чи висловлював Порошенко свого невдоволення стосовно зустрічі Саакашвілі й Садового у Львові, останній сказав:

"Як незадоволений? Мер найкрасивішого міста країни, президент країни – комусь подобається, комусь не подобається. Завжди треба мати бажання до діалогу і сідати за круглий стіл. Якщо цього не буде - буде трагедія в країні".

Роман Кравець, УП

Теми: Порошенко Садовий Саакашвілі
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