В АП заявляють, що Порошенко не говорив із Садовим про Саакашвілі

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:47

Речник президента Святослав Цеголко заявляє, що президент Петро Порошенко та мер Львова Андрій Садовий не говорили про екс-президента Грузії та екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цеголко сказав "Українській правді", коментуючи слова Садового.

"Президент не говорив з мером Львова про жодні персоналії. У них є багато важливіших тем для обговорення", - заявив він.

Водночас він не зміг відповісти на питання, про що саме в такому випадку говорили Порошенко і Садовий, пославшись на те, що не чув їхньої розмови.

Водночас журналіст Соня Кошкіна у своєму Facebook  опублікувала фото Порошенка і Садового і їхню коротку перепалку про фото і Саакашвілі.

Раніше в коментарі УП Садовий повідомив, що Порошенко запитував його про Міхеіла Саакашвілі, однак відмовився розповідати деталі розмови.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Саакашвілі Садовий Порошенко
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