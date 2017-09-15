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В АП заявляют, что Порошенко не говорил с Садовым о Саакашвили

Пятница, 15 сентября 2017, 12:47

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявляет, что президент Петр Порошенко и мэр Львова Андрей Садовый ни говорили об экс-президенте Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом Цеголко сказал "Украинской правде", комментируя слова Садового.

"Президент не говорил с мэром Львова о каких-то персоналиях. У них есть много важных тем для обсуждения", - заявил он.

Он не смог ответить на вопрос, о чем в таком случае говорили Порошенко и Садовый, сославшись на то, что не слышал их разговора.

В то же время журналист Соня Кошкина в своем Facebook опубликовала фото Порошенко и Садового и их короткую перепалку о фото и Саакашвили.

Ранее в комментарии УП Садовый сообщил, что Порошенко спрашивал его о Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СаакашвилиСадовыйПорошенко
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