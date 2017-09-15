"Запад-2017": між Міноборони Білорусі та Росії виникла суперечка
Міністерство оборони Білорусі спростувало заяви російського військового відомства про перекидання нових підрозділів для участі в навчаннях "Захід-2017".
Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY з посиланням на прес-секретаря головного управління ідеологічної роботи Міноборони країни Володимира Макарова.
"Усі підрозділи російської складової регіонального угруповання військ, які беруть участь в навчаннях" Захід-2017 ", вже знаходяться на території Білорусі і взялися до виконання навчальних завдань в рамках навчань. Прибуття інших підрозділів з Росії не передбачено", - заявив він.
За словами Макарова, зараз Міноборони Білорусі проводить консультації з МО РФ з приводу заяви останнього, зробленого 14 вересня вранці.
Тоді російське військове відомство заявило, що підрозділи Західного військового округу, які залучаються до навчань "Захід-2017", почали перекидання особового складу озброєння, військової і спеціальної техніки на полігони в Білорусі.
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