Полковника Без'язикова лишили під вартою на 2 місяці

Підозрюваний у державній зраді полковник Збройних сил Іван Без'язиков ще два місяці перебуватиме під вартою.

Як повідомляє "5 канал", 15 вересня Шевченківський райсуд столиці відхилив клопотання адвокатів, які просили для підзахисного заставу або домашній арешт. Окрім цього, судді не задовольнили ще кілька клопотань адвокатів.

Зокрема, захисники наполягали на відводі прокурора Олега Пересади, стверджуючи, що той був причетний до викрадення з лікарні та насильницького утримування Без'язикова у ніч із 13 на 14 грудня минулого року.

Саме тоді Шевченківський суд обирав запобіжний захід затриманому СБУ Без'язикову. Однак через погане самопочуття підсудного "швидкою допомогою" доправили до лікарні, а згодом відпустили.

Сам Пересада вважає заявлений відвід безглуздим, оскільки немає вироку суду, який встановлює факт вчинення злочину стосовно Без'язикова з його боку чи з боку співробітників СБУ.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва заслухав обвинувальний акт стосовно полковника Збройних сил України Івана Без’язикова 1 вересня.

Без’язиков, за рішенням суду, перебуває під арештом.

У липні 2016 року звільнений із полону бойовиків угруповання "ДНР" полковник ЗСУ Іван Без’язиков був затриманий українськими силовиками за підозрою у співпраці з проросійськими сепаратистами. Без’язиков пробув у полоні майже 2 роки.

За даними сторони обвинувачення, в угрупованні "ДНР" обвинувачений займався агентурною розвідкою на користь сепаратистів, носив військову форму Росії, отримував зарплату, користувався службовим авто тощо. Сторона захисту полковника називає ці звинувачення необґрунтованими.

Українська правда