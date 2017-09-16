Прем'єр розповів, що йому треба для успіху
Прем'єр Володимир Гройсман вважає, шо для незворотного успіху йому потрібна тільки більшість в парламенті.
Про це він заявив на панелі на YES.
За словами прем'єра, "ідеальних структур не існує".
"Мені не треба нова Конституція. Мені треба тільки стійка більшість в парламенті",- сказав прем'єр.
За його словами, "якщо ми отримаємо стійкі 226 голосів к парламенті, то зміни стануть незворотними".
Роман Романюк, УП
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