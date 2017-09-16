Стала відома дата бою Ломаченко з Рігондо - офіційно

Бій між дворазовими Олімпійськими чемпіонами Василем Ломаченко та Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня у Нью-Йорку.

Про це повідомили у НОК України з посиланням на заяву промоутерської компанії Ломаченко "Top Rank".

Поєдинок відбудеться у Madison Square Garden - "Top Rank" вже зарезервувала майданчик на зазначену дату.

Бій між Ломаченко і Рігондо стане першим в історії між дворазовими чемпіонами Олімпійських ігор.