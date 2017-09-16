Стала відома дата бою Ломаченко з Рігондо - офіційно

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Субота, 16 вересня 2017, 14:30

Бій між дворазовими Олімпійськими чемпіонами Василем Ломаченко та Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня у Нью-Йорку.

Про це повідомили у НОК України з посиланням на заяву промоутерської компанії Ломаченко "Top Rank". 

Поєдинок відбудеться у Madison Square Garden - "Top Rank" вже зарезервувала майданчик на зазначену дату.

Бій між Ломаченко і Рігондо стане першим в історії між дворазовими чемпіонами Олімпійських ігор. 

Теми: спорт
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