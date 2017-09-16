Стала відома дата бою Ломаченко з Рігондо - офіційно
Субота, 16 вересня 2017, 14:30
Бій між дворазовими Олімпійськими чемпіонами Василем Ломаченко та Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня у Нью-Йорку.
Про це повідомили у НОК України з посиланням на заяву промоутерської компанії Ломаченко "Top Rank".
Поєдинок відбудеться у Madison Square Garden - "Top Rank" вже зарезервувала майданчик на зазначену дату.
Бій між Ломаченко і Рігондо стане першим в історії між дворазовими чемпіонами Олімпійських ігор.