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Стала известна дата боя Ломаченко и Ригондо - официально

Суббота, 16 сентября 2017, 14:30

Бой между двукратными Олимпийскими чемпионами Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке.

Об этом сообщили в НОК Украины со ссылкой на заявление промоутерской компании Ломаченко "Top Rank".

Поединок состоится в Madison Square Garden - "Top Rank" уже зарезервировала площадку на указанную дату.

Бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории между двукратными чемпионами Олимпийских игр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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