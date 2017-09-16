США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер
Спецпредставник США з питання України Курт Волкер наполягає, що санкційні обмеження з РФ можуть почати знімати лише в разі повного виконання мінських домовленостей та відновлення контролю України на Донбасі.
Про це він заявив у коментарі журналістам на полях конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".
Волкер нагадав, що санкції США проти РФ, які діють зараз, складаються з "кримського блоку" та блоку, пов’язаного з агресією РФ на Донбасі. Водночас, навіть перший блок потребує повного виконання мінських домовленостей.
"Мінськ – це не лише перемир’я. Вимоги Мінська включають і перемир’я, і політичні кроки, і відновлення українського суверенітету (на всій території), контролю України над кордоном.
Тому санкції, які пов’язані з мінським процесом, не мають бути зняті доти, доки всі ці вимоги не виконані", - наголосив він.
"І навіть якщо нам вдасться досягти успіху у відновленні контролю України на всій території Донбасу, все одно залишаться діяти санкції, пов’язані з незаконною анексією Криму", - підкреслив Волкер.
Як повідомлялося, раніше спецпредставник США назвав вимоги Вашинготона до миротворців на Донбасі.
Він також заявив, що вважає ОРДЛО окупованою територією України.
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