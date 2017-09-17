США підозрюють, що 19 дипломатів на Кубі захворіли через "звукові атаки"

Держдепартамент США розглядає можливість закриття посольства на Кубі через загадкові симптоми, які спостерігалися у 19 дипломатів США.

Про це повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон, пише DW.

Перші випадки захворювань були зафіксовані у Гавані наприкінці 2016 року. Американська сторона підозрює, що для спричинення симптомів було використано "звукові атаки".

Загадкові симптоми, серед яких нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті, спостерігалися у 19 дипломатів із США. Також постраждали п'ятеро канадців.

Щонайменше один із дипломатів потрапив до лікарні на Кубі. Як повідомив Тіллерсон, частину з потерпілих повернули на батьківщину.

"Це дуже серйозне питання, враховуючи шкоду, якої зазнали певні особи", - зазначив Тіллерсон, говорячи про можливе закриття посольства.

Як відомо, США відновили дипломатичні зв'язки із Кубою за президентства Барака Обами у липні 2015 року. Відносини між країнами погіршилися за президентства Дональда Трампа, який заявив про жорсткий курс щодо острівної держави.

У травні 2017 року США видворили двох кубинських дипломатів через інцидент із працівниками американського посольства у Гавані.