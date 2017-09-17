США підозрюють, що 19 дипломатів на Кубі захворіли через "звукові атаки"

Держдепартамент США розглядає можливість закриття посольства на Кубі через загадкові симптоми, які спостерігалися у 19 дипломатів США.

Про це повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон, пише DW.

Перші випадки захворювань було зафіксовано у Гавані наприкінці 2016 року. Американська сторона підозрює, що для спричинення симптомів використали "звукові атаки".

Загадкові симптоми, серед яких нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті, спостерігалися у 19 дипломатів із США. Також постраждали п'ятеро канадців.

Щонайменше один із дипломатів потрапив до лікарні на Кубі. Як повідомив Тіллерсон, частину потерпілих повернули на батьківщину.

"Це дуже серйозне питання, враховуючи шкоду, якої зазнали певні особи", - зазначив Тіллерсон, говорячи про можливе закриття посольства.

Як відомо, США відновили дипломатичні зв'язки із Кубою за президентства Барака Обами у липні 2015 року. Відносини між країнами погіршилися за президентства Дональда Трампа, який заявив про жорсткий курс щодо острівної держави.

У травні 2017 року США видворили двох кубинських дипломатів через інцидент із працівниками американського посольства у Гавані.