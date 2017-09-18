Омелян сподівається, що Ryanair прийде через рік

Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що ірландський авіаперевізник Ryanair зайде в Україну не пізніше осені 2018 року.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами на вихідних, повідомляє Ліга.net.

"Зараз Ryanair перебуває в переговорному процесі з аеропортом "Бориспіль". Сподіваюся, що друга спроба цих переговорів буде успішною, і Ryanair у нас з'явиться не пізніше осені 2018 року", - сказав Омелян.

Він підкреслив, що в поточному році залучити Ryanair нереально.

"Прогнозована пропускна здатність аеропорту Бориспіль – 25-30 мільйонів пасажирів на рік. За підсумками 2016 року, він обслужив 8,2 мільйона пасажирів, цього року прогнозують 10 мільйонів. Це зростання ВВП на 2-3%, а може бути, на 20 -30% ", - повідомив Омелян.

За його словами, упродовж 2 років можна отримати 20 мільйонів пасажирів в аеропорту "Бориспіль".

"Це здатні дати лоукости. В зарегульованому середовищі традиційні авіакомпанії цього не зроблять", - підсумував міністр інфраструктури.

Омелян також зазначив, що проти нього ведуться замовні ​​інформаційні кампанії, замовниками яких він вважає співвласників авіакомпанії МАУ і окремих високопоставлених осіб, які зацікавлені в його дискредитації.

"Мені розповідають колеги і друзі-журналісти, що до них звертаються з проханням запустити серію постів проти Омеляна. Пост коштує 2000-3000 гривень", - повідомив Омелян.

За його словами, кожній з кампаній передували антикорупційні дії міністерства.

"На початку 2016 року була запущена масштабна кампанія, коли ми змінювали керівництво Адміністрації морських портів... Коли ми почали займатися залізницею, я знову герой всіх публікацій... Ми заговорили про те, що люди повинні літати дешевше. Почалася нова кампанія", - розповів Омелян.

"Замовники? У цьому конкретному випадку (імовірно, Омелян говорить про нібито замовлений його дружиною Maybach – ред.) – це співвласники авіакомпанії МАУ. Я підозрюю також участь окремих високопоставлених осіб, які зацікавлені в моїй дискредитації. Це залишається на їх совісті, я вважаю свої дії правильними, і я переможу", - підсумував міністр інфраструктури.

У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.

У липні компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника – МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.