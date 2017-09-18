У Харкові напали на ще одного антикорупціонера

У Харкові вже вдруге за місяць напали на активіста громадської організації Харківський антикорупційний центр, цього разу жертвою став Євген Лісічкін.

Про це повідомляє у Facebook його колега Дмитро Булах.

"Щойно напали на мого колегу по "Харківському антикорупційному центру" Євгена Лісічкіна у нього у дворі. Знову двоє. Це вже відверта серійність", - написав він.

За словами Булаха, він зараз їде до потерпілого. Подробиці обіцяє розповісти пізніше.

Євген Лісічкін Фото з його сторінки у Facebook

Як повідомлялося, наприкінці серпня невідомі побили самого Булаха, який також є членом Харківського антикорупційного центру і працює депутатом Харківської облради.

Українська правда