У виконавчій службі Мін'юсту був обшук у справі розкрадань в "Укрнафті"

Детективи Національного антикорупційного бюро 15 вересня провели обшук у департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції у справі про розкрадання майна "Укрнафти".

Підставою для обшуку була постанова слідчого судді Солом'янського райсуду Києва за клопотанням детектива бюро, повідомили у прес-службі НАБУ.

Обшуки проводили в рамках провадження за фактом заволодіння майном "Укрнафти" на підставі проведених у березні-вересні 2015 року аукціонів із продажу нафти (попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Подробиці обшуку та його наслідки у прес-службі НАБУ не розкривають, посилаючись на таємницю слідства.

У квітні цього року в "Укрнафті" проводили обшуки в рамках провадження за ч. 2 ст. 364 КК – щодо зловживань посадовцями компанії, що завдали їй збитки на майже 140 млн гривень.

За даними слідства, у 2013-2015 роках на нафтових аукціонах сировину продавали переважно підприємствам із групи "Приват", а керівники "Укрнафти" надавали Аукціонному комітету хибні дані про густину нафти, зокрема, щодо місткості барелів в 1 тонні нафти.

"Українські новини", "Українська правда"