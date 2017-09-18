В исполнительной службе Минюста был обыск по делу хищений в "Укрнафте"

Детективы Национального антикоррупционного бюро 15 сентября провели обыск в департаменте государственной исполнительной службы Министерства юстиции по делу о хищении имущества "Укрнафты".



Основанием для обыска было постановление следственного судьи Соломенского райсуда Киева по ходатайству детектива бюро, сообщили в пресс-службе НАБУ.



Обыски проводили в рамках производства по факту завладения имуществом "Укрнафты" на основании проведенных в марте-сентябре 2015 года аукционов по продаже нефти (предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).



Подробности обыска и его последствия в пресс-службе НАБУ не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.



В апреле этого года в "Укрнафте" проводили обыски в рамках производства по ч. 2 ст. 364 УК – о злоупотреблениях должностными лицами компании, причинивших ей ущерб в почти 140 млн гривен.



По данным следствия, в 2013-2015 годах на нефтяных аукционах сырье продавали преимущественно предприятиям из группы "Приват", а руководители "Укрнафты" подавали Аукционному комитету ложные данные о плотности нефти, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти.



"Украинские новости", "Украинская правда"