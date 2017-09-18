Расмуссен переконаний, що Україні необхідно надати захисні системи

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Понеділок, 18 вересня 2017, 23:58

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україну необхідно забезпечити захисними системами.

Про це він написав у Twitter у понеділок.

"Ми повинні забезпечити Україну захисними системами. Мій перший звіт зі східноукраїнської контактної лінії", - зазначив Расмуссен, який також є радником президента України.

Окрім того, екс-генсек опублікував відео про свою поїздку до зони АТО.

Українська правда

Теми: НАТО США АТО
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