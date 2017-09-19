НАЗК зацікавилося спільним польотом Кличка зі столичними забудовниками

Нацагентство з питань запобігання корупції ініціювало перевірку з приводу спільного польоту мера Києва Віталія Кличка та столичних забудовників приватним літаком з Неаполя, про який говорилося в розслідуванні програми "Схеми".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У листі агентства говориться, що НАЗК розпочало збір фактичних даних, на основі яких буде встановлено наявність або відсутність адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

"Наведені факти можуть містити ознаки адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, встановлених статтями 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) – ред.) та 172-7 (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів – ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в листі НАЗК з проханням надати матеріали проведеного журналістського розслідування.

Раніше журналісти повідомили, що мер Києва Віталій Кличко ввечері 17 серпня прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Крім Кличко на борту були нардеп і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною.

Також на борту літака була Марія Казанцева, яка фігурує в ЗМІ як член наглядової ради будівельної компанії City Capital Group.

Крім того, в списку пасажирів виявився екс-депутат ВР від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби Київської міськадміністрації і бізнес-партнер забудовника Вагіфа Алієва в деяких проектах Вадим Столар.