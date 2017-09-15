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"Схеми": Кличко літає на приватному літаку з главою "Укрбуду" Микитасем

П'ятниця, 15 вересня 2017, 00:25
Схеми: Кличко літає на приватному літаку з главою Укрбуду Микитасем

Мер Києва Віталій Кличко ввечері 17 серпня прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" вийшли Віталій Кличко і нардеп і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною.

Кличко вийшов з віп-терміналу аеропорту «Бориспіль»
Кличко вийшов з віп-терміналу аеропорту «Бориспіль»

Також на борту літака була Марія Казанцева, яка фігурує в ЗМІ як член наглядової ради будівельної компанії City Capital Group.

Крім того, в списку пасажирів виявився екс-депутат ВР від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби Київської міськадміністрації і бізнес-партнер забудовника Вагіфа Алієва в деяких проектах Вадим Столар.

Пасажири чартеру з Неаполя
Пасажири чартеру з Неаполя

У коментарі "Схемам" Кличко повідомив, що за оренду чартеру платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів Микитася на вулиці в Неаполі і погодився придбати квиток на чартер, тому що мав переліт зі "стиковкою", а Микитась летів прямим рейсом.

"Пана Микитася зустрів у Неаполі на вулиці, він сказав, що летить до Києва, ті, кого він запросив, хто там з ним летів, я не маю до цього ніякого стосунку, тому що мені запропонували – я погодився", - зазначив мер.

При цьому Микитась заявив, що не платив за весь чартер, а тільки придбав квиток.

Як він опинився в одному літаку з Кличком і Столаром, Микитась повідомити відмовився, пояснивши, що це "особисте питання".

У рахунку за переліт, який Кличко відправив журналістам, зазначено, що він повинен сплатити 1500 євро без ПДВ на рахунок компанії "Tango limeted", зареєстрованої на Сейшельських островах.

Журналісти звернулися до компанії AirPink, що надає в оренду літак, яким скористалися Кличко і Микитась, з питанням, чи існує можливість придбання окремого квитка на чартер. Компанія сказала, що немає такої можливості.

Також в AirPink повідомили, що переліт літака Неаполь - Київ коштує 13 300 євро.

"Українська правда" в Threads

Теми: Віталій Кличко
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