До "Волі народу" офіційно приєдналось два депутати

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Вівторок, 19 вересня 2017, 10:43

Народні депутати Максим Микитась та Олександр Супруненко увійшли до фракції "Воля народу".

Про це на пленарному засіданні заявив голова Верховної ради Андрій Парубій.

"Є дві заяви від депутатів Микитася та Супруненко про входження до фракції "Воля народу". Від сьогодні вони набирають чинності", - сказав Парубій.

Самовисуванець Максим Микитась зайшов у Раду в 2016 році після проміжних виборів в одномандатному окрузі №206 у Чернігові.

Олександр Супруненко був народним депутатом від "Партії регіонів" з 2007 по 2012 рік.

На позачергових парламентських виборах Олександр Супруненко був обраний на виборчому окрузі №216 у Києві. Є членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Таким чином фракція "Воля народу" налічує 19 депутатів.

Раніше до Апарату Верховної ради надійшли заяви двох нардепів на входження до групи "Воля народу".

Як відомо, у Верховній Раді VIII скликання депутатська група "Воля народу", налічувала 17 нардепів.

У червні голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошував, що депутатська група "Воля народу" ще має час поповнити свій склад, щоб уникнути розпуску.

На погоджувальній раді 4 вересня 2017 року Ярослав Москаленко заявив, що його група "Воля народу" продовжує існувати і до середи він передасть спікеру заяви тих, хто приєднався до неї.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Парубій
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