К "Воле народа" официально присоединились два депутата

Народные депутаты Максим Микитась и Александр Супруненко вошли во фракцию "Воля народа".

Об этом на пленарном заседании заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Есть два заявления от депутатов Микитася и Супруненко о вхождении во фракцию "Воля народа". С сегодняшнего дня они вступают в силу", - сказал Парубий.

Самовыдвиженец Максим Микитась зашел в Раду в 2016 году после промежуточных выборов в одномандатном округе №206 в Чернигове.

Президент "Укрстроя" Микитась имеет довольно скандальное реноме, связанное с незаконным строительством в Киеве - то на основе решений крымских судов, то в зеленой зоне на берегу Днепра.

Один из протестов против незаконной застройки даже закончился стрельбой.

Александр Супруненко был народным депутатом от "Партии регионов" с 2007 по 2012 год.

На внеочередных парламентских выборах Александр Супруненко был избран на избирательном округе №216 в Киеве. Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

По результатам проверки ГФС электронных деклараций нардепов у Супруненко была установлена неуплата налогов на сумму 60 миллионов гривен.

Таким образом фракция "Воля народа" насчитывает 19 депутатов, что позволяет избежать ее роспуска.

Ранее в Аппарат Верховной Рады поступили заявления двух нардепов на вхождение в группу "Воля народа".

Как известно, в Верховной Раде VIII созыва депутатская группа "Воля народа", насчитывала 17 нардепов.

В июне председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что у депутатской группы "Воля народа" еще есть время пополнить свой состав, чтобы избежать роспуска.

На согласительном совете 4 сентября 2017 Ярослав Москаленко заявил, что его группа "Воля народа" продолжает существовать и в среду он передаст спикеру заявления тех, кто присоединился к ней.

Украинская правда