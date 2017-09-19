Уряд пропонує Раді в 5 разів підвищити акциз на сигарети

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Вівторок, 19 вересня 2017, 11:02

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20%, збільшивши податок майже у п'ять разів до 2025 року.

Про це йдеться у відповідному проекті закону №7110-1 від 18 вересня, текст якого розміщений на сайті парламенту.

Автори законодавчої ініціативи пропонують шляхом внесення змін до Податкового кодексу довести акциз на сигарети до 90 євро за тисячу штук до 2025 року (близько 56 грн за 20 сигарет, якщо рахувати за курсом НБУ). Зараз мінімальне податкове зобов’язання для тютюнових виробів в Україні становить 20 євро (596 грн) за тисячу штук.

"Зокрема, проектом передбачене щорічне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби: у 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7%, а у подальші роки – на 20% до рівня 90 євро за 1000 штук", - зазначається у пояснювальній записці до документу.

Крім того, законопроектом передбачається, що з 1 січня 2025 року частка акцизу у середній роздрібній ціні на сигарети буде складати як мінімум 60%.

Метою проекту називається виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема, акцизний збір з продажу цигарок має відповідати рівню, визначеному в директиві Ради ЄС.

Як повідомлялося, на початку вересня Міністерство фінансів запропонувало, починаючи з 2018 року, щорічно збільшувати ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Кабінет міністрів законодавство
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