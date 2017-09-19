Кожен другий законопроект Верховної Ради неякісний – КВУ

У середньому кожен другий законопроект Верховної Ради VIII скликання отримує негативні висновки Головного науково-експертного управління парламенту.

Так, зі 100 останніх законопроектів, щодо яких ГНЕУ дало експертні висновки з червня до вересня, 57 отримали негативну оцінку і рекомендацію доопрацювати чи відхилити їх, повідомляє Комітет виборців України.

Серед причин негативних висновків – юридична недосконалість законопроекту (положення нечіткі, внутрішньо суперечливі, нелогічні), суперечність законопроекту іншим законодавчим актам, відсутність потреби в ухваленні законопроекту тощо.

Загалом ГНЕУ надало негативні висновки щодо 68% законопроектів "Батьківщини", зареєстрованих упродовж 2017 року (з 1 січня по 15 вересня). Із 60 ініціатив 41 рекомендували повернути на доопрацювання чи відхилити.

У групи "Відродження" цей показник склав 65% (26 із 40 законопроектів отримали негативні висновки управління).

В інших фракцій показники дещо кращі: "Самопоміч" – 64% неякісних законопроектів (40 із 62), "Блок Петра Порошенка" – 63% (91 зі 143), "Народний фронт" – 60% (63 із 105), "Опозиційний блок" – 58% (20 із 34), "Радикальна партія Олега Ляшка" – 56% (31 із 55).

Група "Воля народу" мала на 55% (19 із 34) законопроектів негативні висновки.

Голова КВУ Олексій Кошель констатував: "Ці цифри вказують на низьку якість більшості законопроектів Верховної Ради".

"Наразі в парламенті немає дієвих фільтрів від законодавчого спаму. Для реєстрації законопроекту ініціатори мають дотриматися формальних вимог: зробити подання, написати пояснювальну записку тощо. Тоді як зміст законопроекту може бути фактично будь-яким" – зазначив він.

"До прикладу, одним із останніх ГНЕУ було забраковано скандальний проект закону "про Отче наш" (передбачав відкривати сесійні засідання молитвою), як такий, що містить ознаки неконституційності", – додав голова КВУ.

Відповідно до ч. 2. ст. 103 закону про регламент Верховної Ради, зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання обов'язково спрямовують на наукову експертизу.