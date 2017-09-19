"Датагруп" захищатиме сайт Кабміну від DDoS-атак

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Вівторок, 19 вересня 2017, 12:23

"Датагруп" захищатиме урядовий портал від DDoS-атак до кінця цього року за 812 640 гривень.

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів уклав договір із компанією 6 вересня, повідомляють "Українські новини" з посиланням на ProZorro.

Телекомунікаційна компанія "Датагруп" створена в 2003 році шляхом об'єднання "Датасат" і "Датаком", що входили в холдинг "Інформаційні комп'ютерні системи". Вона є великим гравцем на ринку фіксованого супутникового зв'язку й інтернет-доступу.

За інформацією IKS Consulting, за підсумками 2015 року оператор контролював 48,5% українського оптового ринку передачі даних.

Засновником і власником "Датагруп" є Олександр Кардаков.

2015 рік компанія "Датагруп" закінчила із прибутком 86,64 млн гривень, а в 2016 скоротила прибуток на 18,5% до 70,6 млн гривень.

27 червня 2017 року урядовий портал зазнав кібератаки вірусом "Petya.A", від якого постраждали також низка інших державних установ, банків і підприємств.

Національна поліція відкрила 66 кримінальних проваджень за фактом кібернетичної атаки на корпоративні комп'ютерні мережі й комп'ютерні мережі державних установ.

Теми: Кабінет міністрів інтернет технології хакери
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